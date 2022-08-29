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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Власти Энергодара заявили об артобстреле ВСУ вплотную к блокам Запорожской АЭС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины открыли в понедельник днем артиллерийский огонь в направлении АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области, есть попадание по крыше специального корпуса, говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале городской администрации.

Представители администрации опубликовали фотографии результатов обстрела.

"На данных кадрах - попадание артиллерийского 155-мм снаряда в крышу спецкорпуса №1 на территории атомной станции. Выпущен снаряд из г. Никополь, на противоположной стороне Днепра. Для стрельбы использовалась американская гаубица М777", - поясняется в сообщении.

Фотографии также опубликовал в своем телеграм-канале член главного совета временной администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в результате удара пробита крыша спецкорпуса, где хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС.

Власти Энергодара уверены, что основная цель ВСУ - сорвать миссию МАГАТЭ и не допустить налаживания взаимодействия между Россией, руководством Запорожской области и международным агентством по атомной энергетике.

Ранее в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что делегация агентства отправится на Запорожскую АЭС на текущей неделе. По его словам, "миссия поддержки и помощи ЗАЭС уже в пути".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обеспечить безопасность на подконтрольной ей территории для миссии МАГАТЭ во время визита на АЭС "на необходимом уровне с учетом тех рисков, которые постоянно там превалируют и связаны с непрекращающимися обстрелами украинской стороной".

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, в том числе бассейнов системы охлаждения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

Энергодар Запорожская область ЗАЭС
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