Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Миссия МАГАТЭ на этой неделе оценит ущерб ЗАЭС и функциональность систем безопасности

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Делегация МАГАТЭ по прибытии на Запорожскую АЭС позднее на этой неделе оценит нанесенный объекту ущерб, характеристики систем безопасности, а также примет шаги для проверки использования ядерных материалов.

В миреВласти Энергодара заявили об артобстреле ВСУ вплотную к блокам Запорожской АЭСЧитать подробнее

Отмечается, что в целом миссия МАГАТЭ "внесет ясность в ситуацию" вокруг ЗАЭС, а также поможет разобраться в вопросах статуса объекта, его функционирования и нанесенного ущерба.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что делегация агентства отправится на Запорожскую АЭС на этой неделе. Он отметил, что "миссия поддержки и помощи ЗАЭС уже в пути".

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время Запорожская область Украины частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.

МАГАТЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена на нефть Brent поднялась до $103,58 за баррель

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Власти Энергодара заявили об артобстреле ВСУ вплотную к блокам Запорожской АЭС

Шольц предложил отказаться от принципа единогласия в решениях Евросоюза

Шольц предложил отказаться от принципа единогласия в решениях Евросоюза

Альпинисты из России и Киргизии погибли на памирском Пике Ленина

Альпинисты из России и Киргизии погибли на памирском Пике Ленина

Потребление природного газа в Латвии за семь месяцев уменьшилось на 35%

Документы на туристическую визу в Финляндию будут принимать только в четырех городах

Brent подорожала до $101,9 за баррель

Brent подорожала до $101,9 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 августа

Генсек НАТО считает необходимым наращивать присутствие блока в Арктике

Генсек НАТО считает необходимым наращивать присутствие блока в Арктике
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });