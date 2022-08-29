Миссия МАГАТЭ на этой неделе оценит ущерб ЗАЭС и функциональность систем безопасности

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Делегация МАГАТЭ по прибытии на Запорожскую АЭС позднее на этой неделе оценит нанесенный объекту ущерб, характеристики систем безопасности, а также примет шаги для проверки использования ядерных материалов.

Отмечается, что в целом миссия МАГАТЭ "внесет ясность в ситуацию" вокруг ЗАЭС, а также поможет разобраться в вопросах статуса объекта, его функционирования и нанесенного ущерба.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что делегация агентства отправится на Запорожскую АЭС на этой неделе. Он отметил, что "миссия поддержки и помощи ЗАЭС уже в пути".

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время Запорожская область Украины частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.