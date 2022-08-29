Замглавы Херсонской области Ковалёв найден застреленным в своем доме

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ расследует обстоятельства гибели заместителя председателя администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалёва, сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

"Нападение было совершено по месту его жительства 28 августа 2022 года. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая совместно с погибшим", - говорится в сообщении.

СКР намерен установить причастных к вооруженному нападению, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.

Алексею Ковалеву было 33 года, он родился в городе Голая Пристань Херсонской области.

В 2019 году Ковалев был избран депутатом Верховной Рады, вошел во фракцию "Слуга народа". После начала специальной военной операции российских войск на Украине остался на территории Херсонской области и заявил о намерении сотрудничать с новыми властями. В апреле 2022 года Ковалев был исключен из фракции "Слуга народа", а в конце июня был аннулирован его депутатский мандат. С июля 2022 года Ковалев курировал вопросы сельского хозяйства во временной администрации Херсонской области.