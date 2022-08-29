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Французов предупредили о сокращенном газовом "рационе" в ближайшую зиму

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Элизабет Борн предупредила, что предстоящей зимой страна будет располагать меньшими объемами газа, чем обычно.

"Мы уже знаем, что этой зимой будем иметь меньше газа, чем в другие годы", - заявила глава правительства, выступая в понедельник перед руководителями предприятий.

"Нет немедленной альтернативы для компенсации (сокращения поставок российского газа - ИФ)", - объяснила Борн.

Она призвала компании, ассоциации и граждан сплотиться перед лицом предстоящих трудностей, в частности, в энергоснабжении, предлагая менять способы производства и инвестирования.

"Мы должны внедрять радикальные и инновационные решения и инициировать мощные изменения в нашем способе производства и инвестирования", - сказала премьер-министр.

Вместе с тем Борн заверила, что к ближайшей зиме хранилища газа во Франции будут заполнены на 100%.

Франция
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