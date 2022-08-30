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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

В Париже сочли, что Франции хватит газа на "обычную" зиму

В Париже сочли, что Франции хватит газа на "обычную" зиму
Фото: Getty Images

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Власти Франции считают, что газа у них хватит на "обычную" зиму, а на случай холодов потребуется дополнительная подготовка, сообщает во вторник телеканал BFM TV.

По словам министра экологического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше, "на случай нормальной зимы у нас достаточно объема газа, но, тем не менее, мы должны подготовиться на случай холодов".

"Если мы сможем уменьшить потребление электричества и газа, мы сможем намного лучше пережить зиму, в том числе, если температура воздуха будет ниже, чем ожидается. Если мы не сможем это сделать, то мы можем оказаться в ситуации, когда будет необходимо нормирование (подачи энергоресурсов - ИФ)", - отметила министр в эфире радиостанции France Inter.

Она добавила, что стратегические запасы газа во Франции заполнены более чем на 90%.

При этом BFM TV отмечает, что если Франция, в целом, готова к зиме по запасам газа, то у нее могут возникнуть проблемы с электричеством, если зимний период окажется холоднее, чем обычно.

"Франция хорошо подготовилась в вопросе газа, но электричество представляет большую проблему", - говорится в сообщении телеканала.

При этом отмечается, что трудно определить заранее, какое количество энергии потребуется Франции этой зимой, поскольку это зависит от того, насколько будет холодной зима.

BFM TV указывает, что во Франции - 51 атомный реактор, но работа 32 из них в настоящее время приостановлена. Ранее страна самостоятельно обеспечивала себя электричеством, однако в настоящее время она его импортирует.

Франция
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