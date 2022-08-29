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Ряд финских компаний переводят производство на ночную работу из-за цен на электричество

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Финляндии в компанию по продаже электроэнергии Vare ежедневно поступают запросы о переводе производства с дорогих дневных часов на более дешевые ночные.

"Вчера вечером электричество стоило около одного цента в час, разница с ночной ценой может быть в сто раз", - сообщил в понедельник порталу телерадиовещания Yle генеральный директор Vare Юха Кески-Карху.

По его словам, в настоящее время переговоры ведутся с десятью компаниями-клиентами. Экономия от дешевой ночной электроэнергии изучается, в частности, в малых и средних отраслях промышленности, где до сих пор работа в основном велась днем.

Наибольшая польза от ночной работы ожидается в компаниях, которые потребляют много электроэнергии, и чья производственная структура позволяет реорганизовывать производство.

Кески-Карху подсчитал, что, например, для небольшой компании, которая потребляет 500 мегаватт-часов в год, экономия на электроэнергии может составить 50 000 евро.

В крупных компаниях-клиентах потребление может составлять несколько гигаватт-часов в год, и в этом случае экономия уже исчисляется миллионами евро.

Ожидается, что цены на фьючерсы на электроэнергию достигнут пика в декабре.

Финляндия
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