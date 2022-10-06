Французам предложили план экономии электричества

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Элизабет Борн представила в четверг в Париже правительственный план "энергетической трезвости" - сокращения потребления электроэнергии на 10%, отметив, что только всеобщая мобилизация на достижение этой цели принесет результат.

"Государство должно подавать пример, а вместе с ним местные власти, бизнес и граждане должны действовать сообща, каждый в меру своих возможностей", - назвала условие успеха глава французского правительства.

Представленный план был разработан правительством после несколько месяцев консультаций с экономическими игроками, экспертным сообществом, предприятиями по производству и сбыту электроэнергии, чтобы противостоять энергетическому кризису.

План предусматривает внушительный набор разнообразных мер экономии электроэнергии.

Зимой - не теплее 19 градусов

В частности, в офисах максимальная температура зимой не должна превышать 19 градусов, должна быть понижена до 16 градусов в складских помещениях учреждений и предприятий, а также ночью, и до 8 градусов, если здание закрывается на 48 часов (исключая дошкольные детские и медицинские учреждения).

Граждан призывают ограничить в своих жилищах температуру 19 градусами. Рекомендовано также установить программируемые термостаты, для чего даже предлагается компенсация в размере до 65 евро.

Водонагреватели предлагается отрегулировать на 55 градусов, а отопительный сезон сократить на две недели "с учетом метеоусловий".

Будут действовать различные формы поощрения за коллективное использование личного автотранспорта, передвижение на электровелосипедах. Предписываются ограничения скорости представителям администрации, использующим служебные автомобили.

Предусмотрены вознаграждения для потребителей, которые не используют для отопления ископаемое топливо.

В местах досуга, занятий спортом, в учреждениях культуры будет снижено освещение, понижена температура и сокращено использование энергопотребляющей рекламы.