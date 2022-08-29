Апелляционная палата Молдавии оставила в силе домашний арест для Игоря Додона

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Апелляционная палата Молдавии отклонила апелляцию адвокатов экс-президента Игоря Додона и оставила в силе решение суда первой инстанции о домашнем аресте еще на 30 дней, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Генпрокуратуры республики Мариана Кёрпек.

Она также сообщила, что судьи отклонили апелляцию прокуроров относительно ужесточения условий домашнего ареста.

В частности, прокурор по делу Петр Ярмалюк требовал лишить Додона права пользоваться телефоном. По его данным, с 26 мая по 10 июня Додон совершил не менее 700 звонков с iPhone 13. "Он получил более 36 смс-сообщений и более 600 раз подключался к интернету", - сказал Ярмалюк.

Он отметил, что следствию неизвестно, с кем общался Додон, но он не исключает того, что экс-президент мог общаться с другими фигурантами дела. По словам прокурора, на судебных заседаниях Додон признал, что пользовался телефоном.

Заседание Апелляционной палаты проходило в понедельник на фоне акции протеста сторонников Додона. Несколько десятков человек, в том числе депутаты от Партии социалистов скандировали лозунги в его поддержку и против действующего президента Майи Санду.

После задержания 24 мая Додону предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Молдавии: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена".

Додон и его партия считают данное уголовное дело "политической расправой" со стороны Санду, а также давлением на оппозицию.

В свою очередь Санду категорически отвергает свою причастность к уголовному делу в отношении экс-президента. Она призвала прокуроров "рассматривать это дело максимально прозрачно и в строгом соответствии с законом".