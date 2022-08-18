Додону продлили домашний арест еще на 30 дней

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Суд в Молдавии удовлетворил запрос прокуроров и продлил домашний арест экс-президента республики Игоря Додона еще на 30 дней, сообщил журналистам прокурор Петр Ярмалюк.

"Cохранение меры пресечения необходимо, так как есть опасения, что Додон совершит новые преступления. В том числе, уговорит свидетелей давать ложные показания. Додон нарушил запрет не общаться с другими фигурантами дела. По данным следствия, Додон тайно использовал iPhone 13 и общался с другими фигурантами дела через Telegram", - заявил прокурор в четверг.

В свою очередь Додон считает, что у прокуроров "нет ни единого доказательства", чтобы оправдать продление меры пресечения.

После задержания 24 мая Додону предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Молдавии: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена".

Додон и его партия считают данное уголовное дело "политической расправой" со стороны президента Майи Санду, а также давлением на оппозицию.

В свою очередь президент республики Майя Санду категорически отвергает свою причастность к уголовному делу в отношении экс-президента. Она призвала прокуроров "рассматривать это дело максимально прозрачно и в строгом соответствии с законом".