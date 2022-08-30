Трамп обвинил ФБР во вмешательстве в выборы 2020 года и потребовал новое голосование

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Предполагаемая попытка ФБР скрыть историю с обнаружением компромата на Джо Байдена на ноутбуке его сына Хантера является вмешательством в выборы 2020 года, считает экс-президент США Дональд Трамп.

"Теперь окончательно выяснилось, что ФБР перед выборами "похоронило" историю с ноутбуком Хантера Байдена, зная, что если бы оно этого не сделало, с легкостью выиграл бы президентские выборы 2020 года", - написал экс-президент Америки на своей странице в социальной сети Truth.

По его словам, действия ФБР являются "крупным мошенничеством и вмешательством в выборы на невиданном ранее уровне" в США.

Экс-президент призвал "объявить законного победителя или, как минимум, заявить, что выборы 2020 года были непоправимо скомпрометированы, и немедленно провести новые выборы".

Перед американскими выборами президента 2020 года газета New York Post сообщила, что Байден в 2015 году благодаря сыну Хантеру провел встречу с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, хотя позже утверждал, что такого рода контактов у него никогда не было. Информация о встрече Джо Байдена с Пожарским заинтересовала СМИ США, так как сам бывший вице-президент заверял, что никогда не обсуждал с сыном бизнес-деятельность вне Штатов. При этом в предвыборном штабе Байдена назвали информацию New York Post недостоверной. А соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и Twitter пришли к выводу, что опубликованная информация действительно может быть недостоверной и поэтому ограничили доступ к этой публикации через свои платформы.

Письма, опубликованные изданием, были взяты из ноутбука, предположительно оставленного сыном Байдена в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность члена правления в украинской частной газовой компании Burisma. Хантер Байден был членом правления компании с 2014 по 2019 годы. В 2016 году его отец Джо Байден потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma. В результате Шокин был уволен, а расследование дела приостановлено. Теперь Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.