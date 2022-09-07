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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

ФБР нашло в резиденции Трампа документ о ядерном потенциале иностранного государства

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Агенты ФБР в ходе обыска резиденции бывшего президента Трампа в Мар-а-Лаго обнаружили документ, в котором подробно описан ядерный потенциал и другие оборонные возможности иностранного государства, сообщила газета The Washington Post.

Были найдены также документы, допуск к которым не имели даже некоторые члены правительства, отмечается в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что обыск, предположительно, был связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента.

Из ордера на обыск следовало, что ФБР ведет расследование на предмет возможного нарушения бывшим главой государства закона о шпионаже, сообщали американские СМИ.

Ордер на обыск был подписан 5 августа федеральным судьей. В списке изъятых агентами ФБР в резиденции Трампа среди прочих документов значились также те, которые названы "совершенно секретными" и "конфиденциальными". Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать агентам изъятые у него документы, которые были рассекречены.

Сторонники Трампа, в свою очередь, считают, что это расследование – политически мотивированное. Предполагается, что его цель – помешать экс-главе Белого дома участвовать в президентских выборах 2024 года.

США Дональд Трамп
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