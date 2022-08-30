Минобороны РФ заявило о перехвате в Херсонской области 44 снарядов РСЗО HIMARS

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки перехватили над Херсонской областью 44 снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районах города Херсон, Новой Каховки Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты "Точка-У", а также 53 снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО). В том числе: 44 - HIMARS, пять - "Ольха" и четыре - "Ураган",- сказал Конашенков на брифинге во вторник.

Российские военные заявили, что украинская сторона вновь применила беспилотники для атаки по Запорожской АЭС.

"29 августа по территории атомной электростанции украинские войска применили четыре ударных беспилотника. Все дроны перехвачены российскими средствами", - сообщил Конашенков.

Он заявил, что один из беспилотников упал на крышу здания специального корпуса № 1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы, однако разрушений и жертв удалось избежать.

"Обстрел велся с огневых позиций артиллерии ВСУ в районе Марганца Днепропетровской области", - сообщил Конашенков. По его данным, ответным огнем российских военных огневые средства ВСУ были подавлены.

"Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме", - сказал представитель ведомства.

В Кривом Роге ударом ВКС РФ уничтожены производственные цеха завода "Интервзрывпром", где производились взрывчатые вещества для украинских войск.

Конашенков сообщил, что ударами высокоточного оружия наземного базирования в районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области поражен пункт временной дислокации и склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ. "Уничтожено более двухсот боевиков, в том числе около 40 иностранных наемников, более 20 единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов", - сообщил он.

Также, по его данным, в районе Константиновки (ДНР) нанесены удары по пункту временной дислокации наемников из формирования "Иностранный легион", а также по командному пункту украинского формирования "Кракен".

"В результате ударов уничтожено более ста боевиков, а также семь единиц военной техники", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Конашенков сообщил, что за сутки поражены пять пунктов управления армии Украины в ДНР, Николаеве, Харькове и Запорожской области. Кроме того, поражены 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 142 районах.

В Николаевской области в районе населенного пункта Красное Знамя сбиты два украинских штурмовика Су-25, заявил официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, также сбиты пять беспилотников в районах населенных пунктов Валерьяновка Донецкой народной республики (ДНР), Чубаревка Запорожской области, Капитоловка, Изюм и Красное Харьковской области.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожено: 278 самолетов, 148 вертолетов, 1837 беспилотников, 370 зенитных ракетных комплексов, 4539 танков и других боевых бронемашин, 822 боевые машины РСЗО, 3357 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5136 специальных военных автомобилей.