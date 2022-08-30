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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

В Херсонской области отключилось электроснабжение

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Специалисты "Херсоноблэнерго" выясняют причины отключения Херсона и области от электроснабжения, сообщили в компании.

Население предупредили о возможном скачке напряжения.

"Подача электроснабжения будет восстановлена на всей территории Херсонской области", - заверили в компании.

25 августа из-за аварийной ситуации на сетях Запорожской АЭС были обесточены Херсонская и Запорожская область. Подачу электроэнергии удалось восстановить за несколько часов. Позднее в Херсонской области фиксировались отключения электроэнергии из-за аварий на сетях внутри региона.

Херсонская область Херсон Херсоноблэнерго Запорожская АЭС
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