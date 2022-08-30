Латвия запланировала обзавестись собственным терминалом СПГ к осени 2024 г.

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Терминал сжиженного природного газа (СПГ), который планируется построить в латвийском порту Скулте, может быть готов к осени 2024 года. Такой прогноз дает министр экономики Латвии Илзе Индриксоне.

В то же время, если разработчик проекта Skulte LNG Terminal проведет оценку воздействия на окружающую среду в более короткие сроки, СПГ-терминал потенциально мог бы начать работу раньше, сказала Индриксоне журналистам во вторник.

Латвийское правительство 30 августа решило присвоить этому проекту статус объекта национальных интересов. Об этом сообщил после принятия решения премьер-министр Кришьянис Кариньш журналистам.

Соответствующий законопроект до 20 сентября должно представить Минэкономики.

Индриксоне пояснила, что статус объекта национальных интересов позволит упростить и убыстрить административные процедуры в процессе проектирования и строительства терминала. Решение правительства присвоить данный статус только проекту Skulte LNG Terminal связано с рекомендациями органов безопасности. В то же время может продолжаться и реализация проекта СПГ-терминала в Рижском порту.

Кабинет министров пока не рассматривал вопрос об участии государства в проекте. Соответствующие решения будут приняты позже на основе анализа рисков, который в настоящее время проводит аудиторская компания PricewaterhouseCoopers. Анализ предусматривает оценку технических рисков, экономических показателей, затрат, показателей окупаемости, юридических и других аспектов.

В то же время, как отметила Индриксоне, если в ходе оценки выяснится, что проект прибыльный и жизнеспособный, государственные гарантии ему не потребуются.

Комментируя критику, высказанную Обществом охраны окружающей среды побережья по проекту Skulte LNG Terminal, глава Минэкономики сообщила, что лично встречалась с общественными активистами и выслушала их претензии. Министр отметила, что местные жители понимают важность проекта для обеспечения энергетической независимости Латвии. В качестве своего основного условия они выдвинули требование участвовать в дискуссиях и получать ответы на интересующие их вопросы.

"Люди не против терминала, но хотят жить в безопасной среде и, так сказать, не ухудшать в будущем шансы своей жизни возле Скулте", - пояснила министр.

Генеральный директор Skulte LNG Terminal Ренарс Микелсонс отметил, что решение кабинета министров – не только "зеленый коридор" для реализации проекта, но и важный шаг для обеспечения энергетической безопасности Латвии и региона Балтийского моря.

Этап неопределенности закончился

"Мы искренне рады, что этап неопределенности закончился, и мы сможем быстрее двигаться к реализации проекта. Правительство установило для нас срок – осень 2024 года, и мы сделаем все возможное, что от нас зависит, чтобы проект Skulte LNG Terminal был реализован в самые быстрые сроки и даже раньше. Мы готовы сотрудничать с правительством и со всеми участвующими сторонами", - сказал Микелсонс.

Как сообщалось ранее, в июне правительство поручило министерству экономики провести углубленную оценку проектов СПГ-терминала, поданных компаниями Skulte LNG Terminal и Kundzinsalas dienvidu projekts. До 31 августа министерство должно было подать доклад о соответствии проектов экономическим и национальным интересам Латвии.

Бенефициарами компании Skulte LNG Terminal, созданной в 2016 году специально под проект СПГ-терминала, долгое время выступали Питер Рагаусс и Арнфинн Унум. Вместе с тем, в мае этого года латвийская компания Virsi-A, занимающаяся торговлей топливом, подписала соглашение о покупке 20% акций Skulte LNG Terminal.

Проект СПГ-терминала

Стоимость проекта ориентировочно оценивается в 120 млн евро. Речь идет о плавучей установке регазификации (FRU) без хранилища СПГ, соединенной трубопроводом с Инчукалнским подземным хранилищем газа. Производительность терминала составит до 3 млн тонн в год.

Компания Kundzinsalas dienvidu projekts предлагает реализовать проект в Рижском порту. Разработан проект СПГ-терминала мощностью 0,75-2,2 млрд кубометров газа в год, но объемы могут быть еще увеличены. Предполагается строительство двух хранилищ газа объемом 20 тыс. кубометров каждое.

Kundzinsalas dienvidu projekts зарегистрирована в 2010 году. Ее единственным владельцем является американская Millennium Energy Partners LLC, а ее конечным бенефициаром - Лаша Шанидзе.