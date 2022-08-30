Запорожские власти заявили, что программа миссии МАГАТЭ на ЗАЭС рассчитана на день

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Программа миссии МАГАТЭ на АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области рассчитана на один день. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава временной администрации региона Евгений Балицкий.

"Программа визита рассчитана на один день. Они должны за один день посмотреть работу станции. Те элементы, которые они скажут, в процессе возможно посмотреть. Пока заявлено (цель миссии - ИФ) - "ознакомиться с работой станции". Для нас это размытое понятие", - сказал Балицкий.

Он уточнил, что, по плану, делегация заедет на подконтрольную РФ территорию через Васильевку недалеко от линии соприкосновения и сразу отправится в Энергодар. "Они должны к вечеру (того же дня - ИФ) уже выехать, в светлое время суток", - отметил глава региона.

Балицкий предположил, что эксперты осмотрят два работающих реактора, хранилище отходов и систему охлаждения. Также планируется показать им результаты обстрелов со стороны Украины.

"Мы готовы показать места прилетов. Готовы показать осколки, которые очень отличаются: советского образца, которыми стреляют "Грады", "Ураганы", и гаубица М777. Показать беспилотники, чьего они производства, где и как они упали", - сказал он.

Кроме того, могут быть предоставлены свидетельства местных жителей. "Ведь там хорош видно, как попадает снаряд, куда идет инерционная волна. Плюс, очень легко взять пробу грунта и определить, какие боеприпасы в боевой части использовались", - пояснил он.

Власти Запорожской области также хотели бы показать обстрелянные жилые кварталы Энергодара.

Между тем Балицкий отметил, что участники миссии МАГАТЭ пока не идут на контакт с местными властями.

"Я планирую поехать и встретить делегацию. Если только они хотят, чтобы мы им все показали. Потому что пока, к сожалению, они с нами в коммуникацию не вступают и нам никаких писем не пишут. И проезд свой они с нами пока никак не согласовывают. Поэтому ожидать, что они будут готовы ко встрече со мной... Мы напрашиваться тоже не будем. Сделаем, что можем, а там - будь что будет", - сказал Балицкий.

Глава региона подчеркнул, что не питает больших надежд к итогам миссии МАГАТЭ. "Больше, думаю, это будет политическая ангажированность", - отметил он.

Балицкий не исключает, что Вооруженные силы Украины могут сорвать миссию МАГАТЭ.

"Есть вопросы, связанные с безопасностью. Пока мы видим, что Вооруженные силы Украины в этом не заинтересованы. Своими действиями они показывают, что "обстреливали, обстреливаем и будем обстреливать". Соответственно, миссия МАГАТЭ может не доехать по причине того, что ВСУ пока не декларируют свое расположение", - сказал он".

По словам Балицкого, нежелание Киева допускать на АЭС миссию МАГАТЭ связано с тем, что на месте будет очевидно расположение сил и кто обстреливает станцию.

Как сообщалось, делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе, они продолжаются и в последние дни. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, в том числе бассейнов системы охлаждения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.