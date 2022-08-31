В Запорожье заявили, что два энергоблока ЗАЭС работают на 60% и 80%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Два из шести энергоблоков АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области работают на 60% и 80% своей мощности, поставки электроэнергии Украине продолжаются, сообщил "Интерфаксу" глава временной администрации региона Евгений Балицкий.

"60% и 80% соответственно выдают два энергоблока. Нам больше не надо", - сказал Балицкий.

Он уточнил, что речь идет о пятом и шестом энергоблоках. Ежедневно украинская сторона получает электричество на $1 млн.

"Пока электроэнергия поставляется на территорию Украины. Они нам за это не платят, но бесконечно мы это (обстрелы - ИФ) тоже терпеть не будем", - отметил Балицкий.

При этом он отверг предложение представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби временно заглушить реакторы ЗАЭС. "Мы будем бороться за то, чтобы мы жили, а не существовали", - заявил глава региона.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе, они продолжаются и в последние дни. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, в том числе бассейнов системы охлаждения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

Планируется, что в ближайшие дни на Запорожскую АЭС прибудет делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси.