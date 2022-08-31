Число случаев COVID-19 в мире превысило 602,2 млн

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 602,26 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,49 млн человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро среды составил 832,9.