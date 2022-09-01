SpaceX получила пять дополнительных миссий по доставке экипажей на МКС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) договорилось с частной аэрокосмической компанией SpaceX о добавлении в контракт пяти регулярных миссий по транспортировке экипажей к Международной космической станции (МКС) на кораблях Crew Dragon, сообщила компания в среду.

"NASA выбрало корабль Dragon для осуществления пяти дополнительных миссий по программе доставки коммерческих экипажей на МКС и обратно на Землю, тем самым общее количество пилотируемых миссий Dragon для NASA достигло четырнадцати", - говорится в сообщении SpaceX в соцсетях.

Согласно контракту, SpaceX обязуется провести пилотируемые миссии корабля Crew Dragon: Crew-10, Crew-11, Crew-12, Crew-13 и Crew-14.

По данным NASA, дополнительные полёты обойдутся управлению в более чем $1,4 млрд. Срок действия контракта по программе доставки коммерческих экипажей на станцию рассчитан до 2030 года, а его общая стоимость теперь составляет почти $5 млрд.

На данный момент NASA имеет контракты о доставке экипажей на МКС с двумя компаниями - Boeing и SpaceX. Однако сертификацию NASA для осуществления миссий по транспортировке астронавтов к МКС прошли только космические корабли SpaceX, так как Boeing в настоящее время не способен доставить людей на станцию из-за неготовности космического корабля CST-100 Starliner и других компонентов миссии, необходимых для её осуществления.

Ранее в марте NASA добавило в соглашение ещё три дополнительные постсертификационные миссии на кораблях SpaceX (Crew-7, Crew-8, Crew-9), чтобы восполнить недостающее количество полётов, которые предназначались Boeing.

В управлении отмечали, что NASA по-прежнему нуждается в двух подрядчиках с целью транспортировки экипажей на МКС для дополнительной уверенности в непрерывной транспортировке астронавтов к станции и обратно на Землю. Там также подчеркнули, что управление настроено чередовать миссии SpaceX и Boeing, как только компании будут способны выполнять условия контракта на равных.