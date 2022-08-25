Космонавт Кикина отправится на МКС на корабле Crew Dragon 3 октября

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Космический корабль Crew Dragon-5, в экипаж которого входит космонавт Анна Кикина, отправится к Международной космической станции (МКС) 3 октября, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"NASA (Национальное агентство космических исследований) и SpaceX определили дату пуска миссии Crew-5. Пуск запланирован на 3 октября в 19.45 по московскому времени, но может быть перенесен на более поздний срок", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-5, в экипаж которого помимо Кикиной входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт JAXA Коити Ваката будет произведен ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Ранее в NASA сообщали, что запуск миссии Crew-5 будет осуществлен не ранее 29 сентября 2022 года.

15 июля "Роскосмос" сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС.

Первые полеты запланированы на осень 2022 года, на американском корабле Crew Dragon на МКС отправится россиянка Кикина, а на российском "Союзе" - американец Франсиско Рубио.