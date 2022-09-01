США запретили своим компаниям поставки чипов для суперкомпьютеров в РФ и Китай

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена приказала разработчикам чипов, известных как графические процессоры (GPU), компаниям Nvidia и AMD прекратить экспорт ряда видов продукции в Китай и Россию, сообщают американские СМИ.

Газета The New York Times пишет, что "это стало последней попыткой правительства США использовать полупроводники в качестве инструмента для сдерживания достижений конкурентов в таких областях, как суперкомпьютеры, высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект".

Суперкомпьютеры используются, в том числе для разработки новых видов оружия и сбора разведданных, а технология искусственного интеллекта - для идентификации лиц на видеоизображениях, напоминает издание.

Газета считает, что "ограничения являются частью холодной войны между Китаем и Соединенными Штатами за первенство в передовых технологиях".

Она отмечает, что администрация Байдена, опираясь на ограничения, введенные при бывшем президенте Дональде Трампе, приняла меры, направленные на ограничение доступа таких компаний, как китайская Huawei, к передовым чипам и зарубежному производству полупроводников. СМИ пишут, что в последние несколько лет Бюро промышленности и безопасности американского Минторга ужесточило ограничения на поставку определенных американских технологий в Китай, утверждая, что товары в конечном итоге использовались для военных целей.

Этим же распоряжением администрация Байдена запретила Nvidia и AMD продажи высокопроизводительных видеокарт России.