Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Nvidia до конца октября закроет офис в России

Nvidia до конца октября закроет офис в России
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia до конца октября закроет офис в России, сотрудники смогут переехать в другие страны или уволиться по соглашению сторон, пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к компании.

По словам источника Forbes, компания сейчас "активно вывозит на чартерных самолетах тех, кто согласен релоцироваться в офисы в других странах".

В миреСША запретили своим компаниям поставки чипов для суперкомпьютеров в РФ и КитайЧитать подробнее

Представитель Nvidia сообщил изданию, что Nvidia 30 сентября объявила сотрудникам о закрытии офиса в России из-за "невозможности обеспечить их эффективную работу". Он добавил, что сотрудникам предоставлена возможность продолжить работу в других странах. С сотрудниками, которые не захотят переезжать из России, компания расторгнет контракт по соглашению сторон с выходным пособием, отметил представитель Nvidia. До февраля 2022 года в Nvidia в России работали более 300 сотрудников, к настоящему моменту осталось 240 человек - в основном это инженеры, сказал представитель компании.

После начала спецоперации на Украине Nvidia приостановила продажи в России. В июле "Коммерсантъ" писал, что Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям новые лицензии на программное обеспечение для облачного гейминга. Издание отмечало, что это может осложнить работу суперкомпьютеров "Яндекса", Сбербанка и МТС, которые используют графические процессоры Nvidia.

Nvidia открыла офис в России в 2003 году.

Nvidia
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ликвидирована очередь из автомобилей на границе Астраханской области и Казахстана

Дума приняла законы о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Дума ратифицировала договоры о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Дума ратифицировала договоры о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Законопроекты о вхождении в состав России новых регионов одобрены комитетом Госдумы

Военная операция на Украине

Песков заявил, что Кадыров вправе давать оценки ходу СВО

Песков заявил, что Кадыров вправе давать оценки ходу СВО
Военная операция на Украине

Военком Хабаровского края Лайко переведен в Магаданскую область

Матвиенко предложила диверсифицировать вложения и инвестировать в золото

Матвиенко предложила диверсифицировать вложения и инвестировать в золото
Пандемия коронавируса

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю снизился на 30%

В Северной Осетии заявили об отсутствии очередей из легковых машин на границе с Грузией

Роскомнадзор проведет проверку после утечки персональных данных клиентов DNS

Роскомнадзор проведет проверку после утечки персональных данных клиентов DNS
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });