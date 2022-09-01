Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы осенью 2022 года

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести этой осенью внеочередные президентские выборы.

"Как вы знаете, очередные выборы президента должны состояться в 2024 году, парламентские в 2025 году. (...) Предлагаю осенью текущего года провести внеочередные президентские выборы", - сказал Токаев в своем послании народу Казахстана.

Он подчеркнул, что интересы государства для него превыше всего, поэтому он готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий.

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