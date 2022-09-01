В Кремле отметили, что реформы в Казахстане не испортят отношения с Москвой

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что анонсированные руководством Казахстана политические реформы в этой стране не испортят двусторонние отношения, более того – у них блестящие перспективы.

На вопрос, как могут отразиться на российско-казахстанских отношениях предстоящие политические реформы в Казахстане, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Будущее наших двусторонних отношений и будущее самого Казахстана мы видим, как самое блестящее будущее. Казахстан – это наш большой партнер".

"Трудно переоценить значение нашего двустороннего диалога, союзничества и партнерства. И мы надеемся, что по всем направлениям партнерство будет и дальше развиваться и, конечно, мы хотим, чтобы Казахстан был процветающей и уверенной в себе, крепко стоящей на ногах, стабильной страной, стабильным государством", - добавил Песков.

Инициативы президента Казахстана

Ранее в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести осенью текущего года внеочередные президентские выборы в стране, а также установить норму однократного президентства сроком на 7 лет.

Токаев также заявил, что готов участвовать в предстоящей президентской гонке. "Для меня интересы государства превыше всего, поэтому я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий", - отметил он.

Глава государства также предложил провести в стране реформу политической системы и ввести однократное президентство сроком на 7 лет. "После долгих размышлений я пришел к выводу, что назрела необходимость пересмотра количества и длительности сроков полномочий президента. Предлагаю установить ограничения мандата президента в один срок продолжительностью в 7 лет без права переизбрания", - сказал Токаев. По его мнению, 7 лет – это "достаточный период для реализации любой амбициозной программы".

Однократное президентство также, по оценке главы государства, "снизит риски монополизации власти".

Эту инициативу он намерен предложить парламенту после президентских выборов. "После выборов я вынесу инициативу однократного президентства, ограничивающую полномочия президента одним сроком на рассмотрение парламента. В случае ее принятия в Казахстане начнется новая политическая эпоха", - сказал Токаев.