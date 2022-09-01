Китайские тайконавты начали выход в открытый космос

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Китайские тайконавты Чэнь Дун и Лю Ян покинули экспериментальный модуль "Вэньтянь" Национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун" для проведения монтажных работ и ряда тестов вне станции. Об этом сообщило в четверг Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA).

По данным Управления, тайконавты покинули шлюзовой отсек модуля в 19:09 по пекинскому времени (14:09). Третий член экипажа – Цзай Цзючжэ ассистирует им, находясь в базовом модуле "Тяньхэ".

К настоящему моменту они уже установили подножку снаружи модуля и подготовили инструменты для дальнейших работ. Им предстоит с помощью малой роботизированной руки-манипулятора установить на "Вэньтяне" насос и поднять панорамную камеру, а также провести несколько тестов.

Во время этого выхода в открытый космос тайконавты впервые использовали для проведения внекорабельной деятельности (ВКД) шлюзовой отсек модуля "Вэньтянь", ранее для осуществления ВКД использовался только базовый модуль.

Базовый модуль "Тяньхэ" создаваемой китайской орбитальной станции "Тяньгун" был выведен на орбиту 29 апреля прошлого года. В июле на станцию прибыл экспериментальный модуль "Вэньтянь", который будет использоваться для проведения биологических экспериментов.

В конце 2022 года на станцию прибудет другой экспериментальный модуль – "Мэньтянь". После его интеграции этап строительства будет завершен и начнется полноценная эксплуатация орбитальной лаборатории. Оба модуля будут использоваться для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости.

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства в 2022 году составит около 90 тонн. Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Планируется, что в качестве составной части станции в 2024 году на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.