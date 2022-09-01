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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

Йеллен предупредила об ущербе для мировой экономики без потолка цен на нефть из РФ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Отсутствие потолка цен на российскую нефть нанесет ущерб мировой экономике, предупредила министр финансов США Джанет Йеллен.

"Без потолка цен мы столкнемся с угрозой мирового роста цен на энергоресурсы, если основная часть российской нефти будет недоступна", - сказала она на встрече со своим британским коллегой Надимом Захави.

В марте США запретили импорт нефти из РФ, в начале июня Европейский союз утвердил шестой пакет санкций, который предусматривал запрет импорта нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом отказ от нефти займет у ЕС около полугода, а от нефтепродуктов – до восьми месяцев.

В июне лидеры стран G7 договорились о введении в будущем лимита цен на нефть, импортируемую из РФ. Без установления потолка цен они с наибольшей вероятностью взлетят на фоне запрета, пишет Associated Press.

Йеллен отметила достижение "значительного прогресса" в реализации инициативы по введению потолка цен. В свою очередь, Захави сказал, что Великобритания намерена "повлиять на ключевые государства", чтобы они тоже присоединились к инициативе.

Ограничение цены сократит доходы России от нефти, говорят чиновники американского Минфина. Между тем мировые лидеры опасаются, что в ответ на это РФ может ограничить поставки энергоносителей, что спровоцирует рост цен.

По словам Йеллен, потолок цен ограничит влияние их роста на инфляцию в странах-потребителях нефти.

Джанет Йеллен США РФ
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