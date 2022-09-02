Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

Посольство РФ в США предупредило, что Москва не будет продавать нефть себе в убыток

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на сообщение о предложении американских властей установить ценовой потолок на российскую нефть, заявив, что Москва не станет поставлять топливо на нерыночных условиях.

В миреG7 убеждает Индонезию, Японию, Австралию и Малайзию поддержать санкции против нефти РФG7 убеждает Индонезию, Японию, Австралию и Малайзию поддержать санкции против нефти РФЧитать подробнее

"Хотели бы напомнить еще раз: Россия не будет продавать нефть себе в убыток. Не собирается работать на нерыночных условиях. Наша страна, заслуженно пользующаяся репутацией надежного экспортера качественного энергосырья, всегда открыта к сотрудничеству, но исключительно на взаимовыгодной основе", - говорится в комментарии, распространенном в пятницу.

По мнению дипломатов, западные страны вводят ограничения на торговлю энергоносителями с целью "удушить" экономику России, что приводит к дестабилизации цен по всему миру. В результате "потребители пожинают плоды в виде скачков цен на бензин, электричество и другие необходимые для нормальной жизни товары".

"Все это чревато дальнейшим нарастанием социального напряжения", - предупредили в дипмиссии.

"Призываем Вашингтон одуматься и отказаться от навязывания откровенно контрпродуктивных инициатив", - резюмировали там.

Ранее сообщалось, что в эту пятницу министры финансов стран G7 намерены обсудить возможность установления предельной цены на российскую нефть. Об этой инициативе лидеры "большой семерки" договорились в июне.

По данным издания Politico, США предлагали добиться лимита цен на российскую нефть, выведя из-под действия санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать топливо по установленной цене. По словам источников FT в официальных кругах США, Вашингтон ведет переговоры с Китаем, Индией и рядом других стран, приобретавших российскую нефть с дисконтом к рыночной цене после отказа от ее закупок многими европейскими покупателями из-за ситуации вокруг Украины.

США Россия Украина G7
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Чистые убытки российских банков в I полугодии составили 1,5 трлн рублей

Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен

Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен

Затаив выдыхание: какими будут первые шаги России в низкоуглеродную экономику. Обзор

РФ в этом году может обновить рекорд по производству свинины

РФ в этом году может обновить рекорд по производству свинины

В Литве сообщили, что калининградский транзит оплачен на три недели вперед

"Молдовагаз" в сентябре будет закупать газ по $1883 за тысячу кубометров

Безработица в еврозоне в июле опустилась до рекордного минимума в 6,6%

Ценовой покер на российском рынке аудита. Репортаж

"ЛУКОЙЛ" сообщил о смерти Маганова после тяжелой болезни

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });