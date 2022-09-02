Посольство РФ в США предупредило, что Москва не будет продавать нефть себе в убыток

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на сообщение о предложении американских властей установить ценовой потолок на российскую нефть, заявив, что Москва не станет поставлять топливо на нерыночных условиях.

"Хотели бы напомнить еще раз: Россия не будет продавать нефть себе в убыток. Не собирается работать на нерыночных условиях. Наша страна, заслуженно пользующаяся репутацией надежного экспортера качественного энергосырья, всегда открыта к сотрудничеству, но исключительно на взаимовыгодной основе", - говорится в комментарии, распространенном в пятницу.

По мнению дипломатов, западные страны вводят ограничения на торговлю энергоносителями с целью "удушить" экономику России, что приводит к дестабилизации цен по всему миру. В результате "потребители пожинают плоды в виде скачков цен на бензин, электричество и другие необходимые для нормальной жизни товары".

"Все это чревато дальнейшим нарастанием социального напряжения", - предупредили в дипмиссии.

"Призываем Вашингтон одуматься и отказаться от навязывания откровенно контрпродуктивных инициатив", - резюмировали там.

Ранее сообщалось, что в эту пятницу министры финансов стран G7 намерены обсудить возможность установления предельной цены на российскую нефть. Об этой инициативе лидеры "большой семерки" договорились в июне.

По данным издания Politico, США предлагали добиться лимита цен на российскую нефть, выведя из-под действия санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать топливо по установленной цене. По словам источников FT в официальных кругах США, Вашингтон ведет переговоры с Китаем, Индией и рядом других стран, приобретавших российскую нефть с дисконтом к рыночной цене после отказа от ее закупок многими европейскими покупателями из-за ситуации вокруг Украины.