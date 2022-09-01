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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

Запорожские власти заявили, что представители МАГАТЭ останутся на ЗАЭС до 3 сентября

Запорожские власти заявили, что представители МАГАТЭ останутся на ЗАЭС до 3 сентября
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси общается со СМИ перед посещением Запорожской АЭС
Фото: АР/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Миссия МАГАЭТЭ на Запорожской АЭС проработает несколько дней. Об этом сообщил в эфире "Первого канала" член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Миссия останется как минимум до 3 числа", - сказал он.

По словам Рогова, представители миссии намерены проработать организацию постоянного присутствия своих наблюдателей в районе станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года. По данным властей, в последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно, в том числе, продолжаются поставки на Украину.

МАГАЭТЭ Запорожская АЭС
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