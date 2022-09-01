Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

Гросси и часть экспертов МАГАТЭ покинули территорию Запорожской АЭС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Четыре из девяти автомобилей из кортежа миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинули территорию АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ территории Запорожской области, передал корреспондент "Интерфакса".

Таким образом, эти эксперты МАГАТЭ провели на территории станции около четырех часов.

При этом генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил при общении с жителями Энергодара, что "часть экспертов остаётся".

Сам Гросси покинул АЭС. Перед этим он обратился к оставшимся на территории экспертам, поблагодарив за мужество и пожелав хорошей работы.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года. По данным властей области, в последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно, в том числе продолжаются поставки на Украину.

Миссия МАГАТЭ в составе девяти автомобилей прибыла на АЭС около 14:15 в четверг, несмотря на усилившиеся утром обстрелы.

МАГАТЭ Запорожская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ заявило, что целью диверсантов на ЗАЭС была фиксация МАГАТЭ контроля Киева

В Польше заявили, что требование $1,5 трлн репараций от Германии не имеет срока давности

В Польше заявили, что требование $1,5 трлн репараций от Германии не имеет срока давности

Запорожские власти заявили, что представители МАГАТЭ останутся на ЗАЭС до 3 сентября

Запорожские власти заявили, что представители МАГАТЭ останутся на ЗАЭС до 3 сентября

ЕС внес в санционные списки еще трех российских парламентариев

РФ выделила Белоруссии $2 млрд на совместные проекты по импортозамещению

РФ выделила Белоруссии $2 млрд на совместные проекты по импортозамещению

Финляндия в 10 раз сокращает число выдаваемых виз россиянам

Финляндия в 10 раз сокращает число выдаваемых виз россиянам

В Литве сообщили, что калининградский транзит оплачен на три недели вперед

"Молдовагаз" в сентябре будет закупать газ по $1883 за тысячу кубометров

Лукашенко назвал условия появления в Белоруссии тактического ядерного оружия

Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });