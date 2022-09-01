Гросси и часть экспертов МАГАТЭ покинули территорию Запорожской АЭС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Четыре из девяти автомобилей из кортежа миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинули территорию АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ территории Запорожской области, передал корреспондент "Интерфакса".

Таким образом, эти эксперты МАГАТЭ провели на территории станции около четырех часов.

При этом генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил при общении с жителями Энергодара, что "часть экспертов остаётся".

Сам Гросси покинул АЭС. Перед этим он обратился к оставшимся на территории экспертам, поблагодарив за мужество и пожелав хорошей работы.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года. По данным властей области, в последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно, в том числе продолжаются поставки на Украину.

Миссия МАГАТЭ в составе девяти автомобилей прибыла на АЭС около 14:15 в четверг, несмотря на усилившиеся утром обстрелы.