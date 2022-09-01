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В Бельгии объявили о первой смерти пациента от оспы обезьян

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Бельгии зарегистрирован первый случай смерти человека, заразившегося оспой обезьян, сообщил в четверг телеканал France 24 со ссылкой на еженедельный доклад бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano.

"На сегодняшний день зарегистрирован один случай смерти человека (заразившегося оспой обезьян), при том, что у него были сопутствующие заболевания", - отмечается в докладе.

По данным института на конец августа, в Бельгии с населением в 11,5 млн человек насчитывалось 706 подтвержденных случаев этого заболевания. 32 пациента с наиболее сложной формой течения болезни, в том числе с сопутствующими заболеваниями, были госпитализированы.

Всемирная организация здравоохранения, которая регистрирует все подтвержденные случаи, на 31 августа насчитывала 50 496 случаев заражения и 16 смертей в 101 стране и территории.

В Европе, где эта эпидемия дала о себе знать в мае, впервые в Испании в конце июля было отмечено два случая летальных исходов у пациентов, инфицированных оспой обезьян.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

Бельгия
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