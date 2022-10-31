В ВОЗ предупредили о распространении холеры в Ливане

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о заметном росте числа случаев заражения холерой в Ливане.

"ВОЗ предупреждает о смертельной эпидемии холеры в Ливане, где растет число случаев заражения", - говорится в коммюнике ВОЗ.

Согласно данным организации, с 5 октября в стране выявили более 1,4 тыс. предполагаемых случаев холеры. Почти 400 из них были подтверждены, 17 человек скончались от этой болезни.

В ВОЗ пообещали направить в Ливан 600 тыс. доз вакцины от холеры для помощи в борьбе с распространением заболевания.

В международной организации также отметили, что в сентябре случаи холеры начали выявлять и в соседней с Ливаном Сирии.