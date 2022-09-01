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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

Севшее на мель судно с украинским зерном заблокировало Босфор

Севшее на мель судно с украинским зерном заблокировало Босфор
Архивное фото
Фото: Ali Atmaca/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Направляющееся в Италию в рамках черноморской зерновой инициативы судно с 3 тыс. тонн украинской кукурузы в четверг село на мель в Босфорском проливе, сообщают западные СМИ со ссылкой на офис губернатора столицы Турции.

По информации турецких властей, 173-метровое грузовое судно Lady Zehma село на мель в Босфорском проливе и бросило якорь после того, как у него отказал руль. Таким образом, движение судов в проливе было приостановлено.

Отмечается, что никто не пострадал.

Согласно информации портала Marinetraffic, в настоящее время в районе грузового судна находятся буксир и несколько судов специального назначения.

30 августа в ООН сообщили, что Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение шести судам, в том числе судну Lady Zehma с 3 тыс. тонн кукурузы, выйти во вторник из украинских портов в рамках стамбульской продуктовой сделки.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

Турция Босфор Украина
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