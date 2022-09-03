Российские космонавты успешно завершили работы в открытом космосе и вернулись на борт МКС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев завершили работы в открытом космосе и вернулись на борт Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

В 00:14 мск космонавты закрыли выходной люк модуля "Поиск" российского сегмента МКС. Продолжительность выхода составила 7 часов 48 минут.

Артемьев и Матвеев в ходе работ в открытом космосе установили платформу с адаптерами на модуле "Наука", перенесли внешний пульт управления EMMI к базовой летной точке БТЛ-3 и подключили его.

Также космонавты провели тестовое управление манипулятором ERA с пульта EMMI и установили блокиратор на грузовую стрелу ГСтМ-1.

В завершении работ Артемьев и Матвеев дополнительно раскрыли стрелу ГСтМ-2 от функционально-грузового блока "Заря" до модуля "Поиск" и смонтировали на ней блокиратор.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.