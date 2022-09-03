В США мужчина угнал легкий самолет и угрожает врезаться на нем в магазин Walmart

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Тьюпело (штат Миссисипи) мужчина угнал легкий турбовинтовой самолет Beech C90A и уже несколько часов кружит над городом, угрожая врезаться в магазин Walmart, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Людей из самого Walmart и соседнего магазина эвакуировали. При этом полиция отмечает, что, с учетом технических характеристик самолета, зона опасности в этой ситуации выходит за пределы Тьюпело.

В городе пытаются выяснить, является ли угонщик сотрудником аэропорта. Мотив также уточняется.

Sky News сообщает со ссылкой на местное издание Northeast Mississippi Daily Journal, что самолет переместился в соседний Блю-Спрингс.