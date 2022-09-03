В Миссисипи задержали пилота, угрожавшего врезаться в Walmart

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Задержан мужчина, угнавший легкий турбовинтовой самолет и угрожавший врезаться в магазин Walmart в Тьюпело (штат Миссисипи), сообщает в субботу CNN со ссылкой на источник.

Между тем Sky News передает со ссылкой на губернатора Миссисипи Тейта Ривза, что никто не пострадал.

ABC News, ссылаясь на данные Flightradar, сообщает, что самолет пропал с радаров в районе озера Кертис.

Ранее в субботу сообщалось, что угонщик самолета находился в воздухе несколько часов.