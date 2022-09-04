Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Два человека погибли при пожаре в оружейном магазине на севере Казахстана

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - При пожаре в оружейном магазине в Костанае (административный центр Костанайской области, на севере Казахстана) погибло два человека, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"В ходе тушения пожара, произошедшем в оружейном магазине в городе Костанай, в городскую больницу был госпитализирован в тяжелом состоянии директор магазина с 50% ожогами тела. Также под завалами обнаружены тела двух мужчин, личность которых устанавливается", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в ночь на воскресенье.

Ранее сообщалось об одном погибшем в результате пожара.

В субботу в 11:20 на проспекте Назарбаева в Костанае произошло возгорание отдельно стоящего одноэтажного здания магазина "Оружейная палата" с переходом огня на кровлю ближайшего здания СТО, магазин автозапчастей и столовую.

Огонь также распространился на восемь частных жилых домов и припаркованные рядом легковые автомобили.

Как уточнили в МЧС, в результате сгорели три двухэтажных коттеджа и сарай, повреждены шесть автомобилей. "Общая площадь пожара составила 2500 кв.м.", - отметили в ведомстве.

Пожар был ликвидирован в 18:42.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Блинкен приветствовал назначение генсеком ООН нового спецпредставителя по Ливи

Тайвань разместил противодронные пушки на прибрежных островах из-за угрозы Китая

Тайвань разместил противодронные пушки на прибрежных островах из-за угрозы Китая

Глава Минфина Франции поддержал призыв ограничить цены на российский газ

Площадь пожаров на севере Казахстана утроилась за несколько часов

Правительство РФ согласилось с учреждением российского генконсульства в Гродно

Эрдоган предложил Путину посредничество в решении проблемы Запорожской АЭС

Эрдоган предложил Путину посредничество в решении проблемы Запорожской АЭС

Минобороны РФ представит факты нарушения США и Украиной конвенции о запрещении биооружия

В Энергодаре заявили о приостановке поставок энергии с ЗАЭС на Украину

Военная операция на Украине

Военные РФ пресекли попытку захвата Запорожской АЭС украинским десантом

В Siemens выразили готовность устранить проблемы на "СП", но ремонт проводить негде

В Siemens выразили готовность устранить проблемы на "СП", но ремонт проводить негде
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });