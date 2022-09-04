Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае увеличилось до четырех

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Казахстана сообщила о четырех погибших при пожаре в оружейном магазине в казахстанском Костанае.

"3 сентября в городе Костанай произошло возгорание охотничьего магазина "Оружейная палата". Пострадало семь работников магазина, из них четверо погибли, трое получили ожоги и госпитализированы", - говорится в распространенной в воскресенье информации Генпрокуратуры.

Ранее приводились данные о двух погибших в результате этого пожара.

Как сообщалось, в субботу днем на проспекте Назарбаева в Костанае произошло возгорание отдельно стоящего одноэтажного здания магазина "Оружейная палата" с переходом огня на кровлю ближайшего здания СТО, магазин автозапчастей и столовую.

Огонь также распространился на частные жилые дома и припаркованные рядом легковые автомобили, в результате сгорели три двухэтажных коттеджа и сарай, повреждены шесть автомобилей. Общая площадь пожара составила 2500 кв.м. Возгорание было ликвидировано к вечеру субботы. Начато досудебное расследование.

Казахстан Костанай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Решение о формате участия Путина в саммите G20 примут с учетом фактора безопасности

Число случаев COVID-19 в мире превысило 604 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 604 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 сентября

Блинкен приветствовал назначение генсеком ООН нового спецпредставителя по Ливии

Тайвань разместил противодронные пушки на прибрежных островах из-за китайских беспилотников

Тайвань разместил противодронные пушки на прибрежных островах из-за китайских беспилотников

Глава Минфина Франции поддержал призыв ограничить цены на российский газ

Площадь пожаров на севере Казахстана утроилась за несколько часов

Правительство РФ согласилось с учреждением российского генконсульства в Гродно

Эрдоган предложил Путину посредничество в решении проблемы Запорожской АЭС

Эрдоган предложил Путину посредничество в решении проблемы Запорожской АЭС

Минобороны РФ представит факты нарушения США и Украиной конвенции о запрещении биооружия

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });