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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Глава парламента Китая посетит Восточный экономический форум

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в рамках официального визита в Россию в первой половине сентября посетит Восточный экономический форум (ВЭФ), сообщили местные СМИ.

Визит в Россию станет одним из пунктов поездки Ли Чжаньшу. Он посетит также Монголию, Непал и Южную Корею.

ВЭФ пройдет с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Деловая программа форума включает более 90 мероприятий в шести тематических блоках. Главой темой станет "На пути к многополярному миру".

Китай Ли Чжаньшу
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