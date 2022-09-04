Глава парламента Китая посетит Восточный экономический форум

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в рамках официального визита в Россию в первой половине сентября посетит Восточный экономический форум (ВЭФ), сообщили местные СМИ.

Визит в Россию станет одним из пунктов поездки Ли Чжаньшу. Он посетит также Монголию, Непал и Южную Корею.

ВЭФ пройдет с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Деловая программа форума включает более 90 мероприятий в шести тематических блоках. Главой темой станет "На пути к многополярному миру".