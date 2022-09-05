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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Десять человек зарезаны в результате серии нападений в Канаде

Десять человек зарезаны в результате серии нападений в Канаде
Архивное фото
Фото: Mert Alper Dervis/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере десять человек погибли и еще 15 получили ранения в результате нападений вооруженных ножами злоумышленников в центральной канадской провинции Саскачеван, сообщают СМИ со ссылками на полицию.

Командир Королевской канадской конной полиции (КККП) Саскачевана Ронда Блэкмор заявила на пресс-конференции, что обнаружено десять погибших в 13 районах. 15 человек были госпитализированы.

Блэкмор сообщила, что в нападениях подозреваются два человека, которые идентифицированы как Дэмиен Сандерсон и Майлз Сандерсон. Они передвигаются на автомашине Nissan Rogue черного цвета.

Полиция распространила уведомление жителям Саскачевана, в котором потребовала "не покидать безопасное место, быть острожными, впуская людей в свои дома".

Население также обязали сообщать о подозрительных лицах и чрезвычайных ситуациях в службу 911 и не распространять сведения о местонахождении полиции.

Канада Саскачеван
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