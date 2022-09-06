Подозреваемого в нападениях на жителей в Канаде нашли мертвым

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Один из подозреваемых в нападениях на жителей в канадской провинции Саскачеван, найден мертвым, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информацию Королевской канадской конной полиции.

По словам помощника комиссара КККП провинции Ронды Блэкмор, тело Дэмиена Сандерсона было обнаружено с ранениями, которые он не мог нанести себе самостоятельно.

Она также сообщила, что Майлз Сандерсон, совершавший нападения вместе с Дэмиеном, возможно, ранен и может обратиться за медицинской помощью.

"Даже если он ранен, это не значит, что он все еще не опасен", - заявила Блэкмор.

Десять человек погибли и еще 18 получили ранения в результате нападений вооруженных ножами злоумышленников в центральной канадской провинции Саскачеван. Блэкмор сообщила тогда, что в нападениях подозреваются Дэмиен и Майлз Сандерсоны.

"К сожалению, за последние годы подобные трагедии стали слишком обыденными", - заявил в понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо. - Мы будем делать то, что всегда делаем во времена трудностей и страданий, мы будем рядом друг с другом, будем рядом с нашими соседями, будем опираться друг на друга".