Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

Подозреваемого в нападениях на жителей в Канаде нашли мертвым

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Один из подозреваемых в нападениях на жителей в канадской провинции Саскачеван, найден мертвым, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информацию Королевской канадской конной полиции.

По словам помощника комиссара КККП провинции Ронды Блэкмор, тело Дэмиена Сандерсона было обнаружено с ранениями, которые он не мог нанести себе самостоятельно.

Она также сообщила, что Майлз Сандерсон, совершавший нападения вместе с Дэмиеном, возможно, ранен и может обратиться за медицинской помощью.

"Даже если он ранен, это не значит, что он все еще не опасен", - заявила Блэкмор.

Десять человек погибли и еще 18 получили ранения в результате нападений вооруженных ножами злоумышленников в центральной канадской провинции Саскачеван. Блэкмор сообщила тогда, что в нападениях подозреваются Дэмиен и Майлз Сандерсоны.

"К сожалению, за последние годы подобные трагедии стали слишком обыденными", - заявил в понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо. - Мы будем делать то, что всегда делаем во времена трудностей и страданий, мы будем рядом друг с другом, будем рядом с нашими соседями, будем опираться друг на друга".

Канада Саскачеван
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Чиновники британского кабинета начали подавать в отставку после избрания Трасс премьером

Еврокомиссия на этой неделе предложит Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи

Еврокомиссия на этой неделе предложит Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи

Генсек ООН осудил теракт у посольства России в Кабуле

Генсек ООН осудил теракт у посольства России в Кабуле

Двое туристов из России утонули в Абхазии

Германия продлит до апреля срок эксплуатации двух из трех работающих АЭС

Германия продлит до апреля срок эксплуатации двух из трех работающих АЭС

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв у посольства РФ в Кабуле

РФ прекращает действие соглашения об облегченном посещении японцами Курил

РФ прекращает действие соглашения об облегченном посещении японцами Курил

Что произошло за день: понедельник, 5 сентября

Прием граждан в консульском отделе посольства РФ в Афганистане приостановлен

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });