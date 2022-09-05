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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

В Клайпеду прибыли военные дислоцируемой в Литве германской бригады

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Первые военные дислоцируемой в Литве немецкой бригады прибыли в воскресенье в Клайпеду на пароме из Киля.

Подразделение - передовое командование 41-й танковой бригады Первой танковой дивизии Германии - состоит из около 100 военных и нескольких десятков единиц техники.

По словам командира 41-й танковой бригады Кристиана Наврата, передовой командный пункт будет дислоцироваться в Литве до лета следующего года, после чего произойдет ротация.

В июне лидеры Германии и Литвы договорились о направлении немецкой бригады в Литву. Позже на саммите в Мадриде лидеры НАТО одобрили планы по увеличению сил, дислоцированных несколько лет назад на восточном крыле альянса, включая Литву. Германия также возглавляет международный батальон НАТО, дислоцированный в Литве в 2017 году.

Германия Литва Клайпеда
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