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В Москве завершили частичную мобилизацию

В Литве начнутся международные учения с участием боевой группы передовых сил НАТО

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Литве 17 октября начинаются крупнейшие для страны международные военные учения "Железный волк 2022-II" (Gelezinis vilkas 2022-II), сообщили Вооруженные силы Литвы.

В течение двух недель на полигоне в Швянчёнском районе и его окрестностях будут тренироваться военные из Литвы, Бельгии, Чехии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании, США и Австралии.

Всего в учениях примут участие 3500 военных и 700 единиц боевой техники: танков, БМП, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, транспорта обеспечения и административного назначения, говорится в сообщении.

В учениях примет участие и боевая группа передовых сил НАТО.

Литва НАТО Gelezinis vilkas
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