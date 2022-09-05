В Балтийское море близ побережья Латвии упал частный самолет

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Балтийское море неподалеку от латвийского Вентспилса в воскресенье вечером упал в море небольшой частный самолет Cessna 551.

Как сообщали СМИ, австрийский самолет вылетел с юга Испании и должен был приземлиться в Кёльне, но по какой-то причине продолжил лететь на север. Связь с ним установить не удалось.

Сообщалось, что на борту самолета был его владелец, 72-летний мужчина из компании, специализирующейся на частных рейсах. Испанская газета Diaria de Sevilla сообщала, что это владелец компании аэротакси Quick Air по фамилии Гриземанн. Другими пассажирами предположительно были 68-летняя супруга владельца, 26-летняя дочь, а также 27-летний пассажир, который, насколько известно, не был родственником.

По данным немецкого издания Bild, у самолета было достаточно горючего, чтобы долететь до шведского острова Готланд, но он неожиданно свернул в сторону Латвии и упал в море около 20:00 в воскресенье в латвийских территориальных водах. Спасательный вертолет обнаружил в море обломки и пятна топлива, сообщает шведская газета Aftonbladet. По оценке спасателей, в авиакатастрофе никто не выжил.

Представитель Шведского морского и воздушно-спасательного центра Ларс Антонссон заявил информационному агентству TT, что практически нет вероятности найти кого-либо живым.

К месту крушения прибыли корабли ВМС Латвии и паром Stena Line. На помощь латвийским спасателям прибыли их коллеги из Литвы.