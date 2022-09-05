Латвийские спасатели пока не нашли людей на месте крушения частного самолета в море

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Спасателям до утра понедельника не удалось найти ни одного человека с самолета, упавшего в Балтийское море в воскресенье вечером недалеко от Вентспилса, сообщил начальник Морского координационного центра поисково-спасательных операций Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии Петерис Суббота в интервью программе TV3 "900 секунд".

По его словам, поисковые работы продолжались всю ночь, но в море были обнаружены только один обломок самолета и зона с повышенным засорением, которое могло быть вызвано аварией.

Суббота сообщил, что, по имеющейся у спасателей информации, в самолете находились четыре человека, но связь с самолетом была потеряна задолго до аварии.

Он отметил, что метеорологические условия в понедельник достаточно благоприятны для поисковых работ. К месту крушения отправился вертолет Государственной пограничной охраны, после чего будет принято решение, как проводить дальнейшие поисковые работы. Поиски ведутся на участке площадью 6 на 6 километров, где глубина моря составляет около 60 метров. Работы облегчает тот факт, что известно точное место и время аварии. До сих пор поиски вели два корабля береговой охраны и один пограничный корабль, который сейчас направился в Вентспилс.

В воскресенье вечером в Балтийское море неподалеку от латвийского Вентспилса упал небольшой частный самолет Cessna 551. Как сообщал портал телерадиовещания Финляндии со ссылкой на испанскую газету El Pais, австрийский самолет вылетел из Южной Испании и должен был приземлиться в Кёльне, но по какой-то причине продолжил лететь на север. Связь с ним установить не удалось.

По данным издания, на борту самолета был его владелец, 72-летний мужчина из компании, специализирующейся на частных рейсах. Другими пассажирами предположительно были его 68-летняя супруга, 26-летняя дочь, а также 27-летний пассажир, который, насколько известно, не был их родственником.

По данным немецкого издания Bild, у самолета было достаточно горючего, чтобы долететь до шведского острова Готланд, но он неожиданно свернул в сторону Латвии и около 20:00 воскресенья упал в латвийских территориальных водах. Спасательный вертолет обнаружил в море обломки и пятна топлива. По оценке спасателей, скорее всего, в авиакатастрофе никто не выжил.

Представитель Шведского морского и воздушно-спасательного центра Ларс Антонссон заявил информационному агентству TT, что вероятность найти кого-либо живым практически отсутствует.

К месту крушения прибыли корабли ВМС Латвии и паром Stena Line. На помощь латвийским спасателям прибыли их коллеги из Литвы.