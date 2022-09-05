Террорист-смертник совершил взрыв возле посольства РФ в Кабуле

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Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле входа в посольство РФ в Кабуле, сообщили в понедельник западные СМИ.

"Нападавшего, прежде чем он смог достичь цели, опознала охрана российского посольства и открыла по нему огонь", - заявил глава полиции района, где находится посольство, Мавлави Сабир.

По словам свидетелей происшествия, в районе, где произошел взрыв, находилось много людей.

О том, что мощный взрыв произошел в Кабуле в районе Дар-уль-Аман, сообщалось ранее в понедельник в социальных сетях. Отмечается, что в близлежащих зданиях разбиты стекла. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) пока не комментировало происходящее.