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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:06

Два сотрудника посольства РФ погибли при взрыве в Кабуле

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В результате взрыва в районе посольства России в Кабуле погибли два сотрудника российской дипмиссии, заявили в понедельник в МИД РФ.

"5 сентября в 10.50 по кабульскому времени (09:20 по Москве - ИФ) в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие", - сообщили на Смоленской площади.

В МИД РФ отметили, что российское посольство "находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование".

Между тем контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) сообщило, что "сегодня около 11 часов дня террорист-смертник возле посольства России в 7-м районе города Кабула хотел взорвать себя в толпе, но не дойдя до цели, силовики открыли огонь по нему, в результате чего произошел взрыв".

Как написал в твиттере начальник пресс-центра полиции Кабула Халид Задран, "в результате инцидента погиб один мирный житель, еще 10 получили ранения".

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп на данный момент не взяла на себя ответственность за нападение.

МИД РФ Кабул Афганистан
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