Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:06

Энергопоставки на Украину с Запорожской АЭС возобновлены

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Вырабатываемая одним работающим энергоблоком АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области электроэнергия подается, в том числе, на Украину, сообщил глава администрации города Александр Волга.

"Пятый энергоблок отключен, шестой работает и подает генерируемую электроэнергию в общую энергосистему", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник.

При этом он утвердительно ответил на уточняющий вопрос про поставки на Украину: "В обязательном порядке, у нас все закольцовано".

О прекращении энергопоставок на Украину из-за технических сложностей сообщалось 3 сентября.

Как заявил ранее Волга "Интерфаксу", пятый энергоблок отключен из-за ремонта высоковольтных линий электропередачи, поврежденных обстрелами ВСУ.

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники, ведутся практически ежедневно с середины лета. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. Часть делегации, в том числе глава агентства Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули Энергодар. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались на АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

По данным местных властей, в последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно.

Энергодар Украина Запорожская область Запорожская АЭС Александр Волга
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Калифорнии температура на неделе может достичь 46 градусов по Цельсию

В Калифорнии температура на неделе может достичь 46 градусов по Цельсию

Два сотрудника посольства РФ погибли при взрыве в Кабуле

Террорист-смертник совершил взрыв возле посольства РФ в Кабуле

Террорист-смертник совершил взрыв возле посольства РФ в Кабуле

Оставшиеся на Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ будут периодически меняться

Оставшиеся на Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ будут периодически меняться

Швейцария стремится прекратить обмен банковскими данными с Россией

Швейцария стремится прекратить обмен банковскими данными с Россией

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 сентября

Десять человек зарезаны в результате серии нападений в Канаде

Десять человек зарезаны в результате серии нападений в Канаде

Госдеп назвал плановым завершение работы в РФ посла США Салливана

Посол США Салливан покинул Москву в связи с завершением своей миссии

Посол США Салливан покинул Москву в связи с завершением своей миссии
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о попытке армии Украины атаковать ЗАЭС беспилотниками

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });