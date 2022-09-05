Энергопоставки на Украину с Запорожской АЭС возобновлены

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Вырабатываемая одним работающим энергоблоком АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области электроэнергия подается, в том числе, на Украину, сообщил глава администрации города Александр Волга.

"Пятый энергоблок отключен, шестой работает и подает генерируемую электроэнергию в общую энергосистему", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник.

При этом он утвердительно ответил на уточняющий вопрос про поставки на Украину: "В обязательном порядке, у нас все закольцовано".

О прекращении энергопоставок на Украину из-за технических сложностей сообщалось 3 сентября.

Как заявил ранее Волга "Интерфаксу", пятый энергоблок отключен из-за ремонта высоковольтных линий электропередачи, поврежденных обстрелами ВСУ.

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники, ведутся практически ежедневно с середины лета. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. Часть делегации, в том числе глава агентства Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули Энергодар. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались на АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

По данным местных властей, в последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно.