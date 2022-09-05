Один энергоблок Запорожской АЭС остановлен из-за ремонта ЛЭП

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Один из двух работавших энергоблоков АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области остановлен из-за ремонта высоковольтных линий электропередачи, сообщил "Интерфаксу" глава администрации города Александр Волга.

"На данный момент работает один блок. Из-за ремонта высоковольтных линий электропередачи один блок решено было остановить, а один блок в рабочем состоянии", - сказал Волга.

По его словам, второй блок будет перезапущен после завершения ремонта ЛЭП. Радиационный фон в норме, добавил глава города.

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники, ведутся практически ежедневно с середины лета. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. Часть делегации, в том числе глава агентства Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули Энергодар. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались на АЭС.

Накануне член военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил журналистам, что представители миссии МАГАТЭ пробудут на Запорожской АЭС до 5 сентября, но могут продлить время своего пребывания на станции.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

По данным местных властей, в последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно. 3 сентября стало известно о приостановке энергопоставок на Украину из-за технических сложностей.