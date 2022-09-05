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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Посол Украины в Казахстане извинился за высказывания о русских и ушел в отпуск

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский принес извинения за высказывания о русских, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния, из-за того, что дома у него идет", - сказал он на брифинге в понедельник.

Смадияров добавил, что сейчас Врублевский находится в отпуске. На уточняющий вопрос журналистов, были ли принесены извинения министерству иностранных дел, ответил "да".

Ранее министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины Врублевскому в связи с его высказываниями в интервью казахстанскому блогеру. Ряд СМИ распространил отрывок интервью Врублевского казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, в котором посол позволил себе резкие высказывания в отношении русских.

Украина Казахстан
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