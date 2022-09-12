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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:51

В Казахстане заявили, что не требовали выдворить посла Украины из-за его слов о русских

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Казахстан не предъявлял требований о выдворении посла Украины Петра Врублевского, дипломат находится в отпуске, сообщил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

"Как мы сообщали, посол Украины (Петр Врублевский - ИФ) находится в отпуске. Требований о выдворении казахстанские власти ему не выдвигали. Вполне возможно, что он сейчас консультируется о дальнейшей своей карьере", - сказал Смадияров на брифинге в понедельник.

Неделю назад Смадияров сообщал о том, что посол Украины Врублевский принес извинения за высказывания о русских, позднее российские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Врублевский выдворен из Казахстана по требованию властей, эту новость опровергли в казахстанском МИД.

Ранее министерство иностранных дел Казахстана выразило протест Врублевскому в связи с его высказываниями в интервью казахстанскому блогеру. Ряд СМИ распространил отрывок интервью посла казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, в котором дипломат позволил себе резкие высказывания в отношении русских.

Украина Казахстан Петр Врублевский
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