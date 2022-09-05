Жертвами землетрясения в Китае стали более 20 человек

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В результате землетрясения на юго-западе Китая погиб 21 человек, сообщает в понедельник Associated Press.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром в Китае произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр находился на глубине 10 км в 43 км к юго-востоку от города Кандин в провинции Сычуань.

Толчки ощущались в расположенном неподалеку многомиллионном городе Чэнду.

Землетрясения - нередкое явление в Китае, особенно на сейсмически активном юго-востоке страны. В июне землетрясения в провинции Сычуань привели к гибели четырех человек, десятки других пострадали.